Иностранные наемники ВСУ могли попасть под удар при освобождении населенного пункта в ДНР

Военэксперт Киселев: Наемники из Европы могли попасть под удар в селе Богатырь

Наемники из Франции и Великобритании могли попасть под удар при освобождении российскими войсками населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, его слова приводит ТАСС.

По информации источника, французские и английские наемники, сражающиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещались в самых удобных домах в частном секторе. При этом украинские бойцы рыли окопы и устанавливали укрепления, из-за чего возникали конфликты.

«Скорее всего, они попали под удар российской группировки. Наемники из Европы снова показали, что не могут воевать», — отметил Киселев.

Ранее стало известно, что солдаты Российской армии освободили еще один населенный пункт в Донецкой народной республике — Богатырь. В Минобороны РФ отметили, что освобождение села нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении.