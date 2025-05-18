Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:10, 18 мая 2025Бывший СССР

Иностранный наемник обвинил ВСУ в убийстве сослуживцев

РИА Новости: Наемник из Колумбии обвинил ВСУ в убийстве сослуживцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли раненых сослуживцев. Об этом рассказал РИА Новости взятый в плен колумбийский наемник из 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Механик.

По его словам, украинские военные не хотели эвакуировать своих товарищей при отступлении, чтобы те не были обузой. Колумбиец добивал, что бойцы ВСУ расстреливали сослуживцев при наемниках.

Ранее пленный из 517-го отдельного батальона «Гайдамаки» территориальной обороны ВСУ Бобров Алексей сообщил, что в ВСУ иностранных наемников обманывают с выплатами, из-за этого они не хотят участвовать в боевых действиях. По его словам, воюющие на стороне Украины колумбийцы «любым способом они хотят уйти».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия начала готовить для Киева документ с условиями для прекращения огня. В США надеются на реалистичные требования

    Стало известно о подготовке переворота в Румынии после отмены победы Джорджеску

    Депутат Рады предрек исход переговоров России и Украины

    Макрон обвинил Путина в «цинизме» и призвал Трампа отреагировать

    Иностранный наемник обвинил ВСУ в убийстве сослуживцев

    Загитова показала фото в обтягивающих лосинах

    Стала известна цель нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года

    Россиянам разрешили не расписываться в паспорте при одном условии

    В США захотели надавить на переигравшего Трампа Путина

    В Киеве раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости