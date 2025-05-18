РИА Новости: Наемник из Колумбии обвинил ВСУ в убийстве сослуживцев

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли раненых сослуживцев. Об этом рассказал РИА Новости взятый в плен колумбийский наемник из 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Механик.

По его словам, украинские военные не хотели эвакуировать своих товарищей при отступлении, чтобы те не были обузой. Колумбиец добивал, что бойцы ВСУ расстреливали сослуживцев при наемниках.

Ранее пленный из 517-го отдельного батальона «Гайдамаки» территориальной обороны ВСУ Бобров Алексей сообщил, что в ВСУ иностранных наемников обманывают с выплатами, из-за этого они не хотят участвовать в боевых действиях. По его словам, воюющие на стороне Украины колумбийцы «любым способом они хотят уйти».