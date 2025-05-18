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15:53, 18 мая 2025Мир

Иран обвинил Запад в стравливании стран Ближнего Востока

Президент Ирана Пезешкиан: Запад столкнет страны Ближнего Востока друг с другом
Ольга Коровина

Фото: Iranian Presidency

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что западные страны будут сталкивать государства Ближнего Востока друг с другом, чтобы обеспечить себе стабильные поставки нефти. Об этом сообщает иранское агентство SNN.

По мнению главы государства, некоторые страны готовы на все, чтобы забрать энергоресурсы из региона по выгодной для них цене. «Без энергоресурсов западные страны будут парализованы. Они хотят забрать нашу нефть и дать нам оружие, чтобы мы могли воевать друг с другом», — заявил Пезешкиан.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен отказаться от желания получить ядерное оружие, иначе это может привести к войне. Глава Госдепа также пригрозил Тегерану тем, что дело может дойти до боевых действий, но отметил, что президент США Дональд Трамп хочет урегулировать вопрос мирно.

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