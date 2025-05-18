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04:57, 18 мая 2025Мир

США пригрозили Ирану

Рубио: Иран никогда не должен заполучить ядерное оружие
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Иран должен отказаться от желания получить ядерное оружие, иначе это может привести к войне. Об этом в интервью CBS News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Если вы можете обогащать [уран] на каком бы то ни было уровне, то вы, по сути, способны очень быстро обогатить его до оружейного уровня. Иран никогда не должен заполучить ядерное оружие», — сказал он.

Глава Госдепа также пригрозил Тегерану тем, что дело может дойти до боевых действий, но заверил, что президент США Дональд Трамп хочет урегулировать вопрос мирно. Глава Белого дома хочет видеть Иран не только безъядерным государством, но и «богатой, мирной и процветающей страной», добавил Рубио.

Ранее Трамп сообщил, что США и Иран близки к заключению сделки по ядерной программе Тегерана. «Я хочу, чтобы у них все было хорошо. Это великая страна, но она не может иметь ядерное оружие. Все просто», — сказал политик

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