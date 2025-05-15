Трамп заявил о близости США и Ирана к заключению ядерной сделки

Трамп: США и Иран близки к заключению ядерной сделки

США и Иран близки к заключению сделки по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Я хочу, чтобы у них все было хорошо. [Иран] — великая страна, но она не может иметь ядерное оружие. Все просто. Никаких 30-страничных документов, всего одно предложение — они не могут обладать ядерным оружием», — сказал политик на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.

Ранее глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что одной из наиболее серьезных трудностей, мешающих непрямым переговорам Тегерана и Вашингтона, стали противоречивые позиции последнего. Он также подчеркнул, что обогащение урана — это достижение и гордость его страны, которое стоило Тегерану высокой цены. За успехи, достигнутые на этом направлении, Ирану пришлось заплатить кровью своих ученых-ядерщиков.

14 мая американский лидер прибыл в Катар в ходе четырехдневного турне по странам Ближнего Востока. Сообщалось, что ключевое внимание в ходе переговоров с главами государств будет сосредоточено на экономических соглашениях, а не на вопросах региональной безопасности.