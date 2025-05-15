Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:49, 15 мая 2025Мир

Трамп заявил о близости США и Ирана к заключению ядерной сделки

Трамп: США и Иран близки к заключению ядерной сделки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США и Иран близки к заключению сделки по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Я хочу, чтобы у них все было хорошо. [Иран] — великая страна, но она не может иметь ядерное оружие. Все просто. Никаких 30-страничных документов, всего одно предложение — они не могут обладать ядерным оружием», — сказал политик на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.

Ранее глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что одной из наиболее серьезных трудностей, мешающих непрямым переговорам Тегерана и Вашингтона, стали противоречивые позиции последнего. Он также подчеркнул, что обогащение урана — это достижение и гордость его страны, которое стоило Тегерану высокой цены. За успехи, достигнутые на этом направлении, Ирану пришлось заплатить кровью своих ученых-ядерщиков.

14 мая американский лидер прибыл в Катар в ходе четырехдневного турне по странам Ближнего Востока. Сообщалось, что ключевое внимание в ходе переговоров с главами государств будет сосредоточено на экономических соглашениях, а не на вопросах региональной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина заявила о готовности обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле

    Забытый напиток ворвался на российский рынок. Почему его называют русским суперфудом?

    Реклама

    Варламов побывал в одной столице и пожаловался на страшную вонь

    В Анапе нашли способ заманить российских туристов после разлива нефти

    Птицефабрика загорелась в российском регионе

    Выявлен неожиданный вред продолжительного сна

    Хаматовой припомнили сбор средств для ВСУ после слов о возможном возвращении в Россию

    Медведев присоединился к совещанию Путина по Украине по возвращении из командировки

    В России высказались о перспективах перемирия с Украиной после переговоров в Стамбуле

    На Западе раскрыли срыв планов Европы по санкциям против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости