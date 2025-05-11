Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:30, 11 мая 2025Мир

Иран отказался обсуждать с США предмет своей гордости

МИД Ирана: Переговорам Вашингтона и Тегерана мешают противоречивые позиции США
Кирилл Луцюк

Фото: vanchai tan / Shutterstock / Fotodom  

Одной из наиболее серьезных трудностей, мешающих непрямым переговорам Тегерана и Вашингтона, стали противоречивые позиции последнего, считает глава иранского МИД Аббас Арагчи. Его процитировало ТАСС.

Рассуждая о перспективах четвертого раунда консультаций между США и Ираном, посвященных ядерной программе последнего, Арагчи признался, что надеется на достижение переломного момента. Однако он подчеркнул, что обогащение урана — это достижение и гордость его страны, которое стоило Тегерану высокой цены. За успехи, достигнутые на этом направлении, Ирану пришлось заплатить кровью своих ученых-ядерщиков.

«Это, безусловно, не подлежит обсуждению», — подчеркнул Арагчи.

Ранее, 5 мая, официальный представитель главного внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи заявил, что его страна готова провести встречу с «евротройкой» (Великобритания, Германия, Франция) и обсудить ядерную программу этой исламской республики.

В свою очередь, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что одним из главных условий ядерной сделки с Ираном является согласие Тегерана на допуск инспекторов на все атомные объекты.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский согласился на переговоры с Россией при одном условии

    В европейской стране отреагировали на предложение России о переговорах с Украиной

    В России требования Офиса Зеленского назвали циничной наглостью

    Следователи возбудили дело по факту гибели 17-летней россиянки на нелегальных гонках

    Названо общее количество нарушений ВСУ режима прекращения огня за время перемирия

    Захарова сделала вывод о реакции Киева на предложение Путина о переговорах

    В Гидрометцентре спрогнозировали значительное похолодание в России

    Иран отказался обсуждать с США предмет своей гордости

    В России предрекли спад цен на клубнику

    В молдавском учебнике по истории написали о войне Кишинева с Москвой из-за Приднестровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости