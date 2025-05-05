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12:35, 5 мая 2025Мир

Иран заявил о готовности провести встречу с «евротройкой»

Иран готов провести встречу с «евротройкой» по иранской ядерной программе
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Caren Firouz / Reuters

Тегеран готов провести встречу с «евротройкой» (Великобритания, Германия, Франция) по иранской ядерной программе. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

По словам дипломата, встреча должна была стостояться в Риме, но была отменена из-за переноса переговоров с США. «Мы к такой встрече готовы, нам надо договориться о сроках», — сказал Багаи.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал одно из условий для ядерной сделки с Ираном. По его словам, Тегеран должен допустить инспекторов на все атомные объекты. Он добавил, что экспертами могут выступать и представители других стран, однако Иран не сможет запретить доступ проверяющим из США.

Третий этап переговоров Ирана и США прошел в Омане 26 апреля. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Иранскую сторону представлял глава МИД страны Аббас Аракчи. В первый раз они встретились в Омане 12 апреля, далее состоялись переговоры 19 апреля в Риме.

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