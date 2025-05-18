Макрон обвинил Путина в «цинизме» и призвал Трампа отреагировать

Макрон заявил, что Трамп должен отреагировать на «цинизм» Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал главу США Дональда Трампа отреагировать на якобы «циничное поведение» российского лидера Владимира Путина. Его цитирует французский телеканал BFMTV.

«На фоне того, как цинично ведет себя президент Путин, я верю — даже убежден — что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это», — заявил Макрон.

Он напомнил, что американский лидер стремился обеспечить мир и обещал привлекать всех к этой цели.

Ранее Макрон заявил, что готов провести переговоры с Путиным после прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что диалог с российским лидером необходим.