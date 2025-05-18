На Украине высказались о будущих обменах пленными

Министр обороны Умеров: Украина выступает за обмен всех пленных с Россией

Украина выступает за обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, передает официальный Telegram-канал ведомства.

«Украина последовательно выступает за обмен "всех на всех". И мы движемся к этой цели — шаг за шагом», — подчеркнул он.

Так министр прокомментировал будущий обмен тысячи украинских военнопленных в обмен на тысячу россиян, о котором удалось договориться на встрече делегаций двух стран в Стамбуле. При этом обмены пленными Умеров назвал непростым и чувствительным процессом, который требует координации всех государственных структур.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) неожиданно заговорил по-русски. Он перешел на русский язык в прямом эфире украинского телеканала ТСН.