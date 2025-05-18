Начальник украинской разведки заговорил по-русски в прямом эфире

Глава ГУР Буданов забылся и заговорил по-русски в эфире украинского телеканала

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в прямом эфире неожиданно заговорил по-русски. Это произошло во время интервью украинскому телеканалу ТСН.

«Вы же понима…», — оговорился Буданов, но затем сразу исправился и сказал «вразумиєте».

Глава ГУР рассказывал в эфире о масштабном обмене пленными, который должен пройти на следующей неделе. Это стало результатом прямых переговоров России и Украины в Стамбуле 16 мая.