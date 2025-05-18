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02:26, 18 мая 2025Бывший СССР

На Украине заговорили о потере власти Зеленским из-за одного события

Журналистка Панченко: Зеленский теряет контроль над властью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский теряет контроль над властью, о чем свидетельствует решение уйти в отставку одного из командиров украинских войск. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в социальной сети X.

«Власть Зеленского и война стремительно выходят из-под контроля. Впервые в отставку подал боевой командующий украинской армии Ширшин», — отметила она.

Речь идет о командире батальона 47-й бригады Вооруженных сил Украины «Магура» Александре Ширшине, возмутившемся «дебильными задачами», которые перед ним ставит командование. Он сообщил, что подал в отставку и послал украинских генералов «к черту».

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