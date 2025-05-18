Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:13, 18 мая 2025Мир

На Западе дали совет обеспокоенной «российскими шпионами» Латвии

Профессор Дизен назвал поиски российских шпионов в Латвии массовым психозом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mareks Steins / Unsplash

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высмеял рекомендации разведки Латвии по вычислению «российских шпионов». На эту тему он высказался на своей странице в социальной сети X.

«Обоснованные опасения или массовый психоз?» — задался он вопросом, посоветовав латышам «поискать русских под кроватью».

Ранее Служба военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) опубликовала ежегодный отчет, в котором перечислила признаки «российских диверсантов». В ведомстве отметили, что потенциальные шпионы имеют неопрятный внешний вид и проблемы с гигиеной, ходят в спортивной одежде и задают местным жителям подозрительные вопросы.

Похожую инструкцию по обнаружению русских диверсантов и шпионов опубликовал французский телеканал LCI. В ней утверждается, что выявить разведчика можно по таким чертам, как короткая стрижка, рюкзак и неопрятный внешний вид.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину предупредили о расплате за ход Запада против России

    На Западе дали совет обеспокоенной «российскими шпионами» Латвии

    В Киеве раздались взрывы

    На Западе раскрыли последствие провокации Зеленского в адрес Путина

    В спецназе «Ахмат» подсчитали затраты ВСУ на борьбу с ними

    В Раде оценили визит Зеленского в Турцию словами «получил две оплеухи»

    В Нью-Йорке мексиканское судно врезалось в мост

    На Западе раскритиковали снос памятника на Украине

    В Италии резко высказались о позиции официальных СМИ по Украине

    В России разработали новый способ борьбы с украинскими дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости