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00:21, 18 мая 2025Интернет и СМИ

Во Франции перечислили признаки русского шпиона

Телеканал LCI назвал короткую стрижку и рюкзак признаками русского шпиона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Телеканал LCI назвал «характерные признаки» русских диверсантов и шпионов. На это в своем Telegram-канале обратил внимание военный эксперт Борис Рожин.

Утверждается, что выявить разведчика можно по таким чертам, как короткая стрижка, рюкзак и неопрятный внешний вид. Кроме того, утверждают собеседники канала, местным жителям стоит насторожиться, если они увидели человека спортивного телосложения в военной одежде, проживающего в лесу около водоема или в заброшенном здании. На причастность к российским спецслужбам также может указывать наличие российских или белорусских документов.

Ранее сообщалось, что Главное управление внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции отправляет новым сотрудникам правительства и парламента предупреждения с призывом проявлять осторожность и избегать общения с «русскими шпионами». Парламентариям, их ассистентам и работникам министерств сообщают, что «любой собеседник, даже в баре, потенциально может шпионить» за ними или оказывать на них влияние. Представители внутренней разведки также призывают не заводить необдуманные романтические связи.

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