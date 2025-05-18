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23:59, 18 мая 2025Мир

На Западе предрекли невключение угрозы России в итоговый документ НАТО

NOS: Коммюнике саммита НАТО могут принять без пунктов об угрозе России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Итоговый документ саммита Североатлантического альянса (НАТО) могут принять без пунктов, в которых говорится об угрозе блоку со стороны России. Такое развитие событий предрек нидерландский телеканал NOS.

Отмечается, что итоговое коммюнике будет содержать не более трех абзацев. Источники телеканала связывают невключение пункта о российской угрозе с желанием США перезапустить отношения с Россией, а также переговорами между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта.

Ранее глава Министерства финансов США Скотт Бессент на фоне призывов ужесточить санкции против России заявил, что меры, введенные при администрации Джо Байдена, были неэффективны. «Соединенные Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами, но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации Байдена», — отметил он.

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