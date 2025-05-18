Глава Минфина США оценил призывы ужесточить санкции против России

Бессент: Санкции против России были неэффективны при Байдене

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент на фоне призывов ужесточить санкции против России заявил, что меры, введенные при администрации Джо Байдена, были неэффективны. Об этом глава ведомства рассказал в интервью телеканалу NBC.

«Соединенные Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами, но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации Байдена», — отметил он. По его словам, ограничения «оставались на низком уровне из-за их страха роста внутренних цен на нефть».

При этом министр отказался назвать возможные сроки введения дополнительных санкций. Он дал понять, что «не собирается связывать руки президенту» США Дональду Трампу во время переговоров с Москвой об урегулировании на Украине.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заверил, что Штаты введут новые санкции против России в том случае, если прогресс на переговорах по Украине не будет достигнут. По его словам, Вашингтон проинформировал Москву о том, что Конгресс примет закон о санкциях, если на переговорах по Украине не будет достигнут прогресс.

До этого агентство Reuters написало, что ряд американских законодателей после переговоров РФ и Украины в Стамбуле призвали ужесточить санкции в отношении Москвы.