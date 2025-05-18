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05:08, 18 мая 2025Мир

На Западе раскритиковали снос одного памятника на Украине

Журналист Боуз раскритиковал снос памятника Мичурину под Полтавой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Кадр: Chay Bowes / X

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал снос памятника советскому ученому Ивану Мичурину в Полтавской области Украины. Свое мнение по этому поводу он высказал в социальной сети Х.

«В Полтаве на Украине на пути к членству в Евросоюзе и просвещению был снесен памятник известному советскому ученому Ивану Мичурину. Это и есть Украина», — написал он.

Боуз подчеркнул, что Мичурин был выдающимся ученым, который внес большой вклад в развитие генетики и растениеводства.

Ранее в Таврийске Херсонской области осквернили монумент «Неизвестный солдат — защитник Отечества». Неизвестные поломали тротуарную плитку и сняли флаг России, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».

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