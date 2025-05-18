Público: Провокация Зеленского привела к фиаско на переговорах в Стамбуле

Провокация президента Украины Владимира Зеленского в адрес российского лидера Владимира Путина привела к фиаско Киева на переговорах в Стамбуле. Такое последствие поведения Зеленского раскрыло испанское издание Público.

«То, что сначала показалось Зеленскому идеей для провокации, превратилось в непоследовательное решение, которое просто дает Москве повод продолжить боевые действия и сделать ставку на диалог с Вашингтоном, а не с Киевом», — пишет газета.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп не оценил выходку Зеленского. Из-за этого Белый дом делает выбор в пользу более результативных контактов с Москвой, указано в материале.

Ранее Público уличил Зеленского в желании устроить перепалку с Путиным на переговорах. «Зеленский бросил вызов Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким стамбульским солнцем, но Москва не попалась в эту медийную ловушку», — указано в сообщении.