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05:40, 18 мая 2025Мир

На Западе раскрыли последствие провокации Зеленского в адрес Путина

Público: Провокация Зеленского привела к фиаско на переговорах в Стамбуле
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Провокация президента Украины Владимира Зеленского в адрес российского лидера Владимира Путина привела к фиаско Киева на переговорах в Стамбуле. Такое последствие поведения Зеленского раскрыло испанское издание Público.

«То, что сначала показалось Зеленскому идеей для провокации, превратилось в непоследовательное решение, которое просто дает Москве повод продолжить боевые действия и сделать ставку на диалог с Вашингтоном, а не с Киевом», — пишет газета.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп не оценил выходку Зеленского. Из-за этого Белый дом делает выбор в пользу более результативных контактов с Москвой, указано в материале.

Ранее Público уличил Зеленского в желании устроить перепалку с Путиным на переговорах. «Зеленский бросил вызов Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким стамбульским солнцем, но Москва не попалась в эту медийную ловушку», — указано в сообщении.

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