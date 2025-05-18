«Страна.ua»: Из-за провала атаки ВСУ на Теткино в Курской области уволен комбат

Из-за провала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приграничному селу Теткино в Курской области был уволен комбат 47-й бригады Александр Ширшин. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Увольнение комбата 47-й бригады Ширшина связано с боями вокруг села Теткино в Курской области, которое уже несколько недель пытаются атаковать ВСУ», — отмечено в публикации.

Комбат Ширшин ранее активно критиковал командование ВСУ за проведение операции, называл их решения некомпетентными. Кроме того, по мнению украинского журналиста, главного редактора портала «Цензор» Юрия Бутусова, операцию в целом следует считать политической задачей, плохо организованной и в связи с этим закончившейся неудачей.

Подразделения ВСУ пытались вести бои в районе Теткино даже во время переговоров России и Украины в Стамбуле. Тем не менее украинскую технику российским войскам удавалось уничтожить даже до подъезда к границе.