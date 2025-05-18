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09:56, 18 мая 2025Экономика

Названо время прихода лета в Москву

Синоптик Тишковец: Метеорологическое лето наступит в Москве точно в срок
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Метеорологическое лето в Москве наступит точно в срок, в конце мая в столице ожидается до плюс 28 градусов. Такой прогноз РИА Новости дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, обычно климатическое лето наступает 26 мая, а в этом году оно «синхронизируется» с календарным.

«Лето в Москве наступит через 10 суток. Дневные температуры просматриваются от 23 до 28 градусов, по ночам столбики термометров будут выше 10 градусов тепла. Лето наступит точно в срок», — написал Тишковец.

Ранее сообщалось, что предстоящий июнь в Москве ожидается теплым, однако и не без похолодания. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что на смену жаре в начале июня обязательно придет похолодание.

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