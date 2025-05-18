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14:58, 18 мая 2025Россия

Опубликованы кадры из освобожденного населенного пункта в ДНР

Минобороны опубликовало кадры из освобожденного села Богатырь в ДНР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео из освобожденного населенного пункта в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине — села Богатырь Донецкой народной республики (ДНР). Ролик опубликован в официальном Telegram-канале Минобороны.

По данным оборонного ведомства, в активных наступательных действиях участвовали военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

На кадрах можно увидеть разрушенные дома, автомобили и военную технику на улицах населенного пункта. Близ нескольких зданий, а также на одном из танков российские бойцы установили триколоры.

Об освобождении села Богатырь стало известно в воскресенье, 18 мая. По данным Минобороны, взятие населенного пункта под контроль российских войск нанесло серьезный удар по обороне Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении.

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