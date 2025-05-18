МО РФ: Освобождение села Богатырь в ДНР нанесло серьезный удар по обороне ВСУ

Освобождение села Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР) нанесло серьезный удар по обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. О значении освобожденного села рассказали в Минобороны России (МО РФ), передает РИА Новости.

«Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне противника на южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве рассказали, что в операции по освобождению села принимали участие подразделения группировки российских войск «Восток».

Украинский ресурс Deep State писал, что Вооруженные силы России продвинулись к югу от села Богатырь и направились к Миролюбовке, расположенной в районе Мирнограда. Российские войска с двух направлений продвигаются к селу Новоэкономическое для создания мешк.