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13:35, 18 мая 2025Силовые структуры

Останки жителя Москвы нашли спрятанными в 10 километрах от места расправы

Shot: Останки жителя Москвы нашли спрятанными в 10 километрах от места расправы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Останки жителя Москвы нашли спрятанными в 10 километрах от места расправы. Об этом сообщает Shot в своем Telegram.

По данным канала, 35-летний житель Ульяновска напал на своего знакомого — 48-летнего москвича — в квартире одного из домов на Дмитровском шоссе в Тимирязевском районе Москвы. Решив скрыть следы преступления, он якобы разложил останки по частям в две спортивные сумки и отвез в разные концы столицы — в Южное Медведково и парк «Яуза».

Следствие занимается расследованием дела. В частности, выясняются причины произошедшего.

Ранее сообщалось о задержании 34-летнего жителя удмуртского поселка Балезино, признавшегося в расправе над знакомой, которую без признаков жизни хранил в течение двух месяцев на балконе, а затем выбросил на мусорный полигон.

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