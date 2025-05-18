Победитель «Битвы экстрасенсов» призвал россиян не ходить к ясновидящим

Победитель «Битвы экстрасенсов» Шепс заявил о ненужности приемов у ясновидящих

Победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Олег Шепс призвал россиян не ходить к ясновидящим. Запись интервью, в котором он заявил о ненужности приемов у людей, утверждающих, что у них есть сверхъестественные способности, доступна на YouTube.

Отвечая на вопрос о том, почему время ожидания личной консультации с ним составляет от трех месяцев до года, Шепс отметил, что встреча с ним не является необходимостью, поскольку все свои основные мысли он транслирует через интервью. Также он посоветовал россиянам обращаться к психологам.

«Я всегда говорю — ребята, не ходите [к экстрасенсам], разберитесь в себе хорошо для начала. Если потом что-то не будет получаться, окей, это ваш выбор, ваше дело. (...) Но я, наоборот, говорю — ребята, ходите к психологу. Психотерапия — очень крутая вещь, она поможет вас избавить от того, что вы нарветесь на мошенников, и поможет разобраться в себе», — высказался Шепс.

Также он указал, что некоторые люди получают удовольствие от того, что находят якобы мистические связи там, где их нет, и рекомендовал не делать этого.

Ранее Шепс рассказал, как он относится к магам в интернете. Звезда «Битвы экстрасенсов» признался, что не поддерживает эзотерический контент в интернете.

Олег Шепс — победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» и родной брат медиума Александра Шепса, который выиграл в 14-м сезоне проекта. По словам Олега Шепса, на проект он пришел, чтобы продемонстрировать свои сверхъестественные способности, помочь людям и посоревноваться со старшим братом Александром.