В России ответили на заявление Приднестровья о подготовке Евросоюза к войне с Москвой

Чепа: Чем хуже для ВСУ события, тем активнее ЕС создает провокации в адрес РФ

Чем хуже для Вооруженных сил Украины (ВСУ) развиваются события на поле боя, тем активнее страны Евросоюза (ЕС) создают провокации в адрес России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал заявление депутата Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрея Сафонова о подготовке союза к войне с Москвой.

«Понятно, что попытки создавать конфликтную ситуацию, провокации — это отличительная черта европейских стран сегодня, в первую очередь участниц НАТО. Чем хуже для Украины развиваются события, тем активнее они ведут эти провокационные действия», — отметил Чепа.

Также депутат рассказал, что миротворческая группа России в Приднестровье на протяжении многих лет выполняла роль гаранта мира между государствами.

Если такие провокации будут, то это очень чревато Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее Сафонов заявил, что отправка немецких военных консультантов в Кишинев может говорить о подготовке Евросоюза к войне с Россией. По словам политика, на данный момент ведется первый этап по переформированию армии Молдавии в войска образца НАТО. Он также заявил, что цель «евроглобалистского военно-политического блока», в котором состоят Великобритания, Франция и Германия, — захват Черноморского побережья.

