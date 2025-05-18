В Приднестровье заявили о подготовке Евросоюза к войне с Россией

Сафонов: Отправка консультантов ФРГ в Кишинев - это подготовка ЕС к войне с РФ

Отправка немецких военных консультантов в Кишинев может говорить о подготовке Евросоюза к войне с Россией. Об этом заявил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов, передает РИА Новости.

«Прибытие немецких военных консультантов в Кишинев является эпизодом европолитики наших дней. А сама европолитика и есть курс на новую войну, которую ЕС, судя по всему, планирует вести своими силами против России в конце 2020-х — начале 2030-х годов. Евросоюз сейчас к этой войне готовится», — обозначил Сафонов.

По словам политика, на данный момент ведется первый этап по переформированию армии Молдавии в войска образца НАТО. Он также заявил, что целью «евроглобалистский военно-политический блока», в котором состоят Великобритания, Франция и Германия. является захват Черноморского побережья.

«Возможно, немцев интересует контроль и над самой Молдовой. Но тут будут сопротивляться румыны, замахивающиеся на поглощение всей бывшей Советской Молдавии. Как видим, это целый клубок межгосударственных противоречий и одновременно общих задач в борьбе с Россией. А это уже общеглобалистский проект», — заключил Сафонов, отметив, что риск новой войны на Днестре возрастает.

Ранее Молдавию обвинили в подготовке к войне с Россией и Приднестровьем. Сафонов отмечал, что такую направленность имеет законопроект Министерства национальной обороны Румынии.

