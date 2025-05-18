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00:44, 19 мая 2025Бывший СССР

Политолог рассказал о попытках Украины сорвать переговоры с Россией

Политолог Рублев: Украина затягивает переговоры в Стамбуле, чтобы обвинить РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign M / Reuters

Власти Украины сознательно затягивали переговоры с Россией в Стамбуле, чтобы обвинить Москву в срыве мирного процесса и продолжить боевые действия. Об этом заявил политолог Игорь Рублев в эфире радио Sputnik.

«То есть им выгодно продолжение войны», — подчеркнул политолог.

По его словам, Украина пытается обеспечить себе источник дохода и возможность продолжать существовать, так как завершение военных действий «ставит под вопрос не только их финансовое положение, но и физическую безопасность».

Рублев также отметил, что в Киеве рассчитывали на прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским главой Владимиром Путиным.

Президент Украины ранее неоднократно подчеркивал, что главной краткосрочной целью его страны является 30-дневное перемирие с Россией. Он отмечал, что подобного срока не хватит Киеву, чтобы «восстановить силу на полную».

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