Политолог Рублев: Украина затягивает переговоры в Стамбуле, чтобы обвинить РФ

Власти Украины сознательно затягивали переговоры с Россией в Стамбуле, чтобы обвинить Москву в срыве мирного процесса и продолжить боевые действия. Об этом заявил политолог Игорь Рублев в эфире радио Sputnik.

«То есть им выгодно продолжение войны», — подчеркнул политолог.

По его словам, Украина пытается обеспечить себе источник дохода и возможность продолжать существовать, так как завершение военных действий «ставит под вопрос не только их финансовое положение, но и физическую безопасность».

Рублев также отметил, что в Киеве рассчитывали на прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским главой Владимиром Путиным.

Президент Украины ранее неоднократно подчеркивал, что главной краткосрочной целью его страны является 30-дневное перемирие с Россией. Он отмечал, что подобного срока не хватит Киеву, чтобы «восстановить силу на полную».