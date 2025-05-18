Премьер Словакии допустил еще одну поездку в Москву на День Победы

Премьер Словакии Фицо заявил о готовности снова приехать в Москву на День Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил новой поездки в Москву на празднование победы над нацизмом, если получит приглашение. Об этом сообщил сам словацкий лидер, передает издание Sme.

«Поехал бы в Москву, если бы получил приглашение на празднование 90-летия окончания Второй мировой войны», — заявил он о готовности снова приехать в Россию на День Победы.

Роберт Фицо стал единственным лидером стран Европейского союза (ЕС), который принял участие в параде Победы в Москве 9 мая. При этом его путь в Россию оказался сложным: воздушное пространство для самолета словацкого премьера закрыли прибалтийские республики.

Кроме того, по словам самого Фицо, он получал угрозы из-за принятого им решения.