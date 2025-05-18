Расчеты средств ПВО сбили три дрона над Крымом

МО России: Расчеты средств ПВО сбили три украинских дрона над Крымом

Расчеты систем противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских дрона над Крымом. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«С 9:30 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 8:20 до 9:00 силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Перед этим Вооруженные силы России сбили еще 14 беспилотников над регионом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также рассказал, что регион подвергся атаке беспилотников. Над территорией области сбили три дрона самолетного типа. Глава региона подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.