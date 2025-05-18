Аналитик Кошкович: Европа будет саботировать мирный процесс через Зеленского

Лидеры европейских стран попытаются саботировать мирное урегулирование украинского конфликта через президента республики Владимира Зеленского, считает венгерский аналитик Золтан Кошкович. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Он пояснил, что у Европы нет других способов помешать мирному процессу, поскольку ее исключили из переговоров. Как отметил эксперт, это произошло из-за позиции Германии, Франции, Британии и Польши, которые выступают за продолжение конфликта.

Однако, по его словам, несмотря на то, что европейские страны не участвуют в переговорах, они все равно попытаются повлиять на результат.

16 мая в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. Они продлились два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.