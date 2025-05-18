Лидеры европейских стран попытаются саботировать мирное урегулирование украинского конфликта через президента республики Владимира Зеленского, считает венгерский аналитик Золтан Кошкович. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Он пояснил, что у Европы нет других способов помешать мирному процессу, поскольку ее исключили из переговоров. Как отметил эксперт, это произошло из-за позиции Германии, Франции, Британии и Польши, которые выступают за продолжение конфликта.
Однако, по его словам, несмотря на то, что европейские страны не участвуют в переговорах, они все равно попытаются повлиять на результат.
16 мая в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. Они продлились два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.