Россия нанесла самый мощный удар дронами по Украине

Россия нанесла удар 273 дронами по Украине

Вооруженные силы России нанесли удар 273 дронами по территории Украины, что стало рекордным числом с начала конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«В эту ночь состоялся самый массовый налет БПЛА на Украину», — указано в публикации.

Всего было запущено 273 дронов «Герань», включая ряд обманок. Поражение целей происходило на территории Киева и Киевской области. Украинские журналисты публикуют кадры с места попаданий, подчеркивая при этом, что большую часть беспилотников удалось сбить, но до 60 дронов прилетели точно в цель.

Ночью сообщалось о взрывах в Киеве. Громкие хлопки звучали в самой украинской столице, а также расположенном южнее городе Васильков.