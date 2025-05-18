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06:12, 18 мая 2025Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киевской области раздались взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киевской области раздались взрывы. Об этом сообщает военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

По его сведениям, регион подвергся налету ударных дронов «Герань». Громкие хлопки звучали в украинской столице.

Также две серии взрывов прогремели в расположенном южнее городе Васильков, там после ударов начался мощный пожар. Пока неясно, что именно было целью налета, однако известно, что в городе расположен военный аэродром. На нем могут базироваться переданные Вооруженным силам Украины американские истребители F-16.

В апреле сообщалось, что Евросоюз (ЕС) не даст Украине, странам Скандинавии, Польше и странам Прибалтики деньги на «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией. Одной из возможных причин отказа может быть то, что ни одна из стран-инициаторов «стены» не объяснила, на что именно им нужны деньги: какие необходимы дроны, как они будут работать и о какой границе идет речь.

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