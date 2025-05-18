Россиянам перечислили способы разнообразить здоровый образ жизни

Технолог Румянцева: Разнообразить ЗОЖ могут новые продукты в рационе

Россиянам перечислили пять способов разнообразить здоровый образ жизни (ЗОЖ). Комментарий от главного технолога сети доставки суши и роллов «Много лосося» Людмилы Румянцевой попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала интегрировать новые продукты в свой рацион, например, морские водоросли, киноа, амарант, чиа, а также разнообразные виды орехов и семян. «Каждый новый продукт приносит не только новые вкусы, но и дополнительные полезные вещества, которые могут усилить общий эффект от выдерживания баланса КБЖУ и тренировок», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, важно экспериментировать с различными способами приготовления, считает специалистка. «Овощи можно запекать, тушить, готовить на пару и даже перемалывать в блендере для смузи или крем-супа. Такой подход поможет вам избежать излишней простоты в рационе, а также найти вкусные и полезные альтернативы привычным блюдам», — уточнила она.

Среди прочего, по словам Румянцевой, следует использовать в готовке различные специи и травы, чтобы не чувствовать вкусовую «плоскость» от здоровой пищи. Еще один способ разнообразить правильное питание — готовить блюда на основе суперфудов (продуктов с особо высокой концентрацией полезных веществ).

Эксперт также рекомендует экспериментировать с кухней. «Существует множество способов пересмотреть классические блюда с учетом новых ингредиентов. Например, вместо обычных макарон используйте пасту из цельнозерновой муки или лапшу из цуккини. Также можно пробовать рецепты блюд различных кухонь мира», — заключила она и посоветовала придерживаться баланса и умеренности.

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