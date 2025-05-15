Молодо выглядящая 62-летняя женщина раскрыла секреты своего питания

62-летняя женщина по имени Эми поразила пользователей сети моложавой внешностью и раскрыла секреты красоты. О своем «антивозрастном» питании она рассказала в TikTok.

По словам Эми, она уже долгое время не ест продукты, содержащие глютен, рис и рафинированный сахар, к тому же не пьет алкоголь и газировку. Также она отказалась от кофе, поскольку из-за него у нее выпадали волосы и ухудшилось состояние кожи. Теперь женщина начинает утро с чая маття или обычного зеленого чая.

Эми заявила, что в завтрак важно включать жиры, поэтому она часто ест утром тосты с авокадо и гималайской солью. С каждым приемом пищи она обязательно ест овощи. На обед у нее курица, поскольку в ней много белка. Все это, по словам Эми, помогает ей молодо выглядеть.

В другом видео женщина рассказала, что для перекуса покупает греческий йогурт, потому что в нем много пробиотиков. Также, чтобы оставаться молодой, она советует есть клубнику, апельсины, папайю и сорт яблок гала. Другими полезными продуктами Эми назвала семечки подсолнечника и грецкие орехи.

Ранее сообщалось, что 50-летняя жительница США рассказала, как ей удается выглядеть на 20 лет моложе своего возраста. Она считает, что ей удалось сохранить внешность 30-летней благодаря ежедневному использованию средств от загара.

