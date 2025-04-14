50-летняя женщина с внешностью 30-летней раскрыла свой секрет

Жительница США Сесилия Морено рассказала, как ей удается выглядеть на 20 лет моложе своего возраста. Об этом пишет издание Daily Mirror.

По словам Морено, обычно люди дают ей 30-40 лет и удивляются, когда узнают, что ей 50. При этом многие уверены, что ее муж старше. В действительности ему 37 лет, то есть он на 13 лет младше нее.

Морено считает, что ей удалось сохранить внешность 30-летней благодаря ежедневному использованию средств от загара. Кроме того, она не злоупотребляла алкоголем и регулярно занималась спортом, преимущественно силовыми тренировками.

В последние несколько лет Морено также прибегала к косметическим процедурам — в частности, введению ботокса и микронидлингу.

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