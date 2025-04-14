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14:44, 14 апреля 2025Из жизни

50-летняя женщина с внешностью 30-летней раскрыла свой секрет

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @silver_sister_says

Жительница США Сесилия Морено рассказала, как ей удается выглядеть на 20 лет моложе своего возраста. Об этом пишет издание Daily Mirror.

По словам Морено, обычно люди дают ей 30-40 лет и удивляются, когда узнают, что ей 50. При этом многие уверены, что ее муж старше. В действительности ему 37 лет, то есть он на 13 лет младше нее.

Морено считает, что ей удалось сохранить внешность 30-летней благодаря ежедневному использованию средств от загара. Кроме того, она не злоупотребляла алкоголем и регулярно занималась спортом, преимущественно силовыми тренировками.

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В последние несколько лет Морено также прибегала к косметическим процедурам — в частности, введению ботокса и микронидлингу.

Ранее Лорен Санчес, 54-летняя невеста Джеффа Безоса, раскрыла свой секрет красоты. Она перечислила пять компонентов здорового образа жизни, необходимых для сохранения молодости.

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