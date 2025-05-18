Россиянам пообещали похолодание на следующей неделе

Синоптик Тишковец: Следующая неделя начнется с похолодания в Центральной России

Похолодание прогнозируется на следующей неделе в Центральной России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Неделя в Центральной России стартует с дождей и похолодания», — рассказал он.

Синоптик уточнил, что ночью температура воздуха будет опускаться до плюс 8 — плюс 13 градусов Цельсия, а днем подниматься до плюс 12 — плюс 17 градусов. Кроме того ожидается ветер со скоростью до 13 метров в секунду.

Во вторник, 21 мая, в центральных регионах страны будет еще холоднее: плюс 5 — плюс 10 ночью и плюс 11 — плюс 16 днем. В среду ожидается ясная погода утром и дожди днем. Столбики термометров в этот день покажут плюс 2 — плюс 7 градусов ночью и плюс 14 — плюс 19 днем.

«В четверг заглянет гребень антициклона – станет солнечно и сухо, в сумерках плюс 1 — плюс 6, а днем воздух прогреется до плюс 16 — плюс 21», — поделился прогнозом Тишковец.

В пятницу, по его словам, местами также пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 7 — плюс 12 ночью, днем прогнозируется плюс 19 — плюс 24 градуса. В выходные придут похолодание и дожди.

Ранее Тишковец заявил, что метеорологическое лето в Москве наступит точно в срок, в конце мая в столице ожидается до плюс 28 градусов.