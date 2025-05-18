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17:31, 18 мая 2025Россия

Российская школьница попала в реанимацию после попытки похудеть

В Петербурге 13-летняя школьница попала в реанимацию после попытки похудеть
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница попала в реанимацию после попытки похудеть с помощью таблеток. Об этом сообщает «Фонтанка».

Родители подростка рассказали, что их дочь приняла большую дозу таблеток после насмешек со стороны сверстников. Школьница хотела быстро похудеть. В результате ее госпитализировали в детскую больницу им. Филатова, врачи борются за ее жизнь. Школьница состоит на учете у психиатра уже год.

Ранее сообщалось, что российские подростки сняли на видео изнасилование школьницы для шантажа. Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

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