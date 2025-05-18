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11:19, 18 мая 2025Интернет и СМИ

Российская телеведущая призналась в пьяной езде и даче взяток

Телеведущая Лазарева призналась, что в Москве ездила пьяной и давала взятки
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Живущая в Испании российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) призналась, что в Москве ездила пьяная за рулем и давала взятки. Об этом она рассказала в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Работа была сложная, вечеринки, вот это все», — объяснила Лазарева, заявив, что в ее окружении было принято садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. «Ты давал взятку, тебя узнавали», — добавила ведущая. Она также пожаловалась, что в какой-то момент условия стали гораздо жестче: «Теперь ты не можешь договориться, тебя просто лишают прав».

Ранее Лазарева заявила, что решила не брать интервью у живущих в России звезд, поскольку ее внесли в список террористов и экстремистов. Ведущая предположила, что из-за этого статуса у ее гостей после беседы с ней могут возникнуть проблемы с законом.

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