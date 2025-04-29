Лазарева рассказала об одном ограничении из-за внесения в реестр террористов

Телеведущая Лазарева решила не брать интервью у живущих в России звезд

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) решила не брать интервью у живущих в России звезд из-за того, что ее внесли в список террористов и экстремистов. Об этом добровольном ограничении она рассказала в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

В беседе с актером Анатолием Белым (признан Минюстом России иностранным агентом) телеведущая упомянула артиста Юрия Стоянова и предположила, что он вряд ли согласился бы на публичную беседу с ней. «Я не всех зову, кто в России живет, точнее, никого не зову к себе на интервью. Потому что уже это [будет] пособничество терроризму», — пояснила Лазарева.

Ранее ведущая поиронизировала над тем, что ее внесли в реестр террористов и экстремистов. Лазарева в шутку заявила, что представляет опасность для России.

Росфинмониторинг включил Лазареву в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года. Незадолго до этого в отношении ведущей возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Позднее суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года лишения свободы по этому делу.