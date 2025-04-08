Лазарева пошутила о внесении в реестр террористов

Телеведущая Лазарева в шутку заявила, что представляет опасность для России

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), живущая в Испании, поиронизировала над тем, что ее внесли в реестр террористов и экстремистов. Пост она опубликовала на своем YouTube-канале.

Лазарева разместила на канале фотографию, на которой она держит на руках внучку. «Судя по безмятежному лицу Сары Джессики, она еще не подозревает, что женщина, которая держит ее на руках, представляет опасность для жителей целой страны», — в шутку заявила телеведущая.

Ранее сообщалось, что Лазарева сняла видео на фоне украинского флага. Телеведущая записала ролик после возвращения в Испанию из Черногории, где она участвовала в выпуске программы о детях и подростках.

Росфинмониторинг включил Лазареву в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года. Незадолго до этого в отношении ведущей возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Позднее суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года лишения свободы по этому делу.