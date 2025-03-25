Лазарева снялась на фоне украинского флага

Телеведущая Татьяна Лазарева записала видео на фоне флага Украины

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), записала видео на фоне флага Украины. Ролик опубликован в ее Telegram-канале.

«Я приехала домой в Испанию. На фоне флага украинского [снимаюсь]», — сказала ведущая. Она пояснила, что вернулась в Испанию из Черногории, где участвовала в выпуске программы о детях и подростках.

Лазарева также уточнила, что после возвращения в страну она занялась записью для YouTube видео в разговорном жанре.

Ранее телеведущая заявила, что ей было морально тяжело из-за объявления в международный розыск. Она также сравнила объявление в розыск в России с получением проклятия от Родины.

Суд в Москве в декабре заочно приговорил Лазареву к 6,5 года лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Перед этим ее объявили в международный розыск.

Уголовное дело в отношении телеведущей было возбуждено из-за ее высказываний об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России.