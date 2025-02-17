Лазарева раскрыла эмоции от объявления в международный розыск

Ведущая Лазарева заявила, что ей было морально тяжело из-за объявления в розыск

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что ей было морально тяжело из-за объявления в международный розыск. Эмоции от введения против нее такой меры она раскрыла в беседе с каналом «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России), доступном на YouTube.

«Эмоционально это прям очень тяжело. Для меня очень тяжело было», — призналась телезвезда и сравнила объявление в розыск в России с получением проклятия от Родины.

Лазарева также отметила, что после возбуждения уголовного дела против нее в России она получила от испанских властей справку, согласно которой она не состоит на учете в Интерполе. По словам ведущей, такой документ они запросили вместе с адвокатом.

Ранее сообщалось, что Лазарева заявила о гонениях в России. Ведущая добавила, что ей больно из-за негативного отношения к ней россиян.

Перед этим стало известно, что защита подала апелляционную жалобу на приговор Лазаревой. Суд в Москве в декабре заочно приговорил телеведущую к 6,5 года лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Она не признала вину.