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11:36, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

Лазарева раскрыла эмоции от объявления в международный розыск

Ведущая Лазарева заявила, что ей было морально тяжело из-за объявления в розыск
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что ей было морально тяжело из-за объявления в международный розыск. Эмоции от введения против нее такой меры она раскрыла в беседе с каналом «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России), доступном на YouTube.

«Эмоционально это прям очень тяжело. Для меня очень тяжело было», — призналась телезвезда и сравнила объявление в розыск в России с получением проклятия от Родины.

Лазарева также отметила, что после возбуждения уголовного дела против нее в России она получила от испанских властей справку, согласно которой она не состоит на учете в Интерполе. По словам ведущей, такой документ они запросили вместе с адвокатом.

Ранее сообщалось, что Лазарева заявила о гонениях в России. Ведущая добавила, что ей больно из-за негативного отношения к ней россиян.

Перед этим стало известно, что защита подала апелляционную жалобу на приговор Лазаревой. Суд в Москве в декабре заочно приговорил телеведущую к 6,5 года лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Она не признала вину.

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