Российский военный на самодельном бронемобиле стал мишенью для ВСУ

Ветеран ГРУ Крылов стал мишенью для ВСУ на бронемобиле собственного производства

Самодельный бронеавтомобиль, созданный из УАЗ «Буханки», ветерана спецназа ГРУ Андрея Крылова стал мишенью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации (СВО). Российский военный вместе с сослуживцами попали в засаду противника под шквальным огнем, но смогли выбраться, сообщает URA.RU.

Крылов впервые попал в зону боевых действий в 2023 году в 61-летнем возрасте. Получив первое ранение, он вернулся на Урал, где во время реабилитации купил авто и оснастил его броней. В 2024 году военнослужащий вернулся в Донбасс на личном бронеавтомобиле.