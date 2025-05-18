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23:47, 18 мая 2025Россия

Российский военный на самодельном бронемобиле стал мишенью для ВСУ

Ветеран ГРУ Крылов стал мишенью для ВСУ на бронемобиле собственного производства
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Самодельный бронеавтомобиль, созданный из УАЗ «Буханки», ветерана спецназа ГРУ Андрея Крылова стал мишенью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации (СВО). Российский военный вместе с сослуживцами попали в засаду противника под шквальным огнем, но смогли выбраться, сообщает URA.RU.

Крылов впервые попал в зону боевых действий в 2023 году в 61-летнем возрасте. Получив первое ранение, он вернулся на Урал, где во время реабилитации купил авто и оснастил его броней. В 2024 году военнослужащий вернулся в Донбасс на личном бронеавтомобиле.

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