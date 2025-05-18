Российский морпех взял пленного после рукопашной схватки

Военкор Коц: Российский морпех взял в плен бойца ВСУ после рукопашной схватки

Российский морпех из 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Военно-морского флота России взял в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) после рукопашной схватки. Об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram.

После удара FPV-дрона морпех увидел в кустах противника, который попытался взять оружие. Российский боец был ранен, но одержал верх в рукопашной схватке.

Ранее в мае стало известно, что российский боец-дзюдоист Дмитрий Бородавко вступил в рукопашную с бойцом ВСУ в окопе под Александрополем. Он нейтрализовал противника, сделав подсечку.

В апреле рукопашную схватку в зоне СВО сняли с разведывательного дрона. Российский боец нейтрализовал противника после заклинивания своего автомата. В том же месяце появился ролик, демонстрирующий действия механика-водителя российского танка, который взял противника в плен.