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16:43, 17 мая 2025Россия

Российский боец-дзюдоист рассказал о рукопашной схватке с противником из ВСУ

Дзюдоист из РФ вступил в рукопашную с бойцом ВСУ в окопе под Александрополем
Вячеслав Агапов

Кадр: Галина Зверева / ТАСС

Российский боец-дзюдоист Дмитрий Бородавко вступил в рукопашную с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окопе под Александрополем. О схватке он рассказал в интервью ТАСС.

По словам штурмовика 242-го полка группировки войск «Центр», его отправили штурмовать блиндаж в Александрополе Донецкой Народной Республике.

«Нам очень сильно повезло, пошел дождь. Нас было 4 человека. Вот мы мелкими перебежками, тихо-тихо, "птицы" над нами летали, пытались нас засечь, но у них ничего не вышло. Залетели, получается, я первый, три товарища сзади, разобрали проход, зашли, там ковер висит. Вижу, как в него упирается автомат, затем второй, и они [ВСУ] начинают по нам работать. Я попал под перекрестный огонь. Все думали, что я уже 200, Я зажимаюсь в углу, мне выкатывается граната, перед лицом взрывается», — рассказал он.

Сослуживцев Бородавко и самого бойца ранило, но они не прекратили штурма даже когда у них закончились патроны. В какой-то момент он вступил в рукопашную схватку с одним из противников — он нейтрализовал его, сделав подсечку.

«Держу его коленкой, держу его руку, он пытается встать. В общем, рукопашная схватка была, но в основном он лежал. В итоге блиндаж зачистили и закрепились», — добавил солдат.

Военкоры сообщили о взятии Александрополя 25 марта. С этого момента армия России начала развивать наступление на константиновском направлении. Официально Минобороны заявило о взятии под контроль города 17 мая. В ведомстве подметили, что территория была освобождена от подразделений Украины «решительными действиями» войск «Центр».

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