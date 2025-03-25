RusVesna: Армия России освободила Александрополь и начала штурм Пантелеймоновки

Российские войска освободили Александрополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Отмечается, что Армия России начала развивать наступление на константиновском направлении. «Наши бронегруппы ворвались в Александрополь, штурмовики взяли под полный контроль поселок, приступив к штурму следующей за ним Пантелеймоновки», — говорится в публикации.

Также военкоры отметили, что украинские военные аналитики признают продвижение Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно, что российский спецназ и пограничники отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Поповка в Белгородской области. Отмечается, что противник попытался окружить опорники российской стороны и взять их штурмом, забрасывая гранатами.