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01:09, 25 марта 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили об освобождении Александрополя российскими войсками

RusVesna: Армия России освободила Александрополь и начала штурм Пантелеймоновки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallokpress

Российские войска освободили Александрополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Отмечается, что Армия России начала развивать наступление на константиновском направлении. «Наши бронегруппы ворвались в Александрополь, штурмовики взяли под полный контроль поселок, приступив к штурму следующей за ним Пантелеймоновки», — говорится в публикации.

Также военкоры отметили, что украинские военные аналитики признают продвижение Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно, что российский спецназ и пограничники отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Поповка в Белгородской области. Отмечается, что противник попытался окружить опорники российской стороны и взять их штурмом, забрасывая гранатами.

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