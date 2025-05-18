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12:50, 18 мая 2025Силовые структуры

Российского оперативника задержали за взятку в один миллион рублей от свидетеля

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника управления на транспорте за взятку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали оперативного сотрудника управления на транспорте за взятку в один миллион рублей от свидетеля по уголовному делу. Об этом сообщили в ГСУ СК по российскому городу.

По данным следствия, оперативник, работая над уголовным делом, детали которого не раскрываются, потребовал от свидетеля денежное вознаграждение за то, чтобы не привлекать его к ответственности. Деньги должен был забрать знакомый сотрудника правоохранительных органов.

В субботу, 17 мая, следователи и оперативные сотрудники регионального управления УСБ МВД на транспорте задержали и посредника, и оперуполномоченного. Им предъявили обвинения по статьям о покушении на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере и посредничестве в коррупции. «Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — добавили в ведомстве.

Ранее в Карачаево-Черкесской Республике задержали заместителя начальника полиции, который сделал вид, что помог приятелю устроиться в правоохранительные органы, и дважды потребовал от него за это деньги.

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