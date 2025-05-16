Российский полицейский устроил приятеля к себе и через год потребовал за это деньги

В КЧР полицейский устроил друга к себе и дважды захотел получить от него деньги

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) задержали заместителя начальника полиции, который сделал вид, что помог приятелю устроиться в правоохранительные органы, и дважды потребовал от него за это деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, все произошло в Адыге-Хабльском районе. Замначальника якобы помог старому другу с работой и взял с него за это 300 тысяч рублей. Позже оказалось, что полицейский никак не повлиял на судьбу «новичка», а того приняли на работу без протекции.

Через год полицейский вновь потребовал деньги с приятеля, уверяя, что в противном случае его уволят. Тогда потерпевший обратился в правоохранительные органы, а замначальника задержали.

В отношении силовика возбуждено уголовное дело по статьям о взятке и мошенничестве.

Ранее в Астрахани задержали мошенника, обманувшего россиян на миллионы рублей. Предварительно, мужчина под видом представителя компании якобы занимался рекрутингом.