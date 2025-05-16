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15:39, 16 мая 2025Силовые структуры

Российский полицейский устроил приятеля к себе и через год потребовал за это деньги

В КЧР полицейский устроил друга к себе и дважды захотел получить от него деньги
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) задержали заместителя начальника полиции, который сделал вид, что помог приятелю устроиться в правоохранительные органы, и дважды потребовал от него за это деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, все произошло в Адыге-Хабльском районе. Замначальника якобы помог старому другу с работой и взял с него за это 300 тысяч рублей. Позже оказалось, что полицейский никак не повлиял на судьбу «новичка», а того приняли на работу без протекции.

Через год полицейский вновь потребовал деньги с приятеля, уверяя, что в противном случае его уволят. Тогда потерпевший обратился в правоохранительные органы, а замначальника задержали.

В отношении силовика возбуждено уголовное дело по статьям о взятке и мошенничестве.

Ранее в Астрахани задержали мошенника, обманувшего россиян на миллионы рублей. Предварительно, мужчина под видом представителя компании якобы занимался рекрутингом.

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