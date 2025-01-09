Мошенник обманул россиян на миллионы рублей обещаниями устроить на хорошую работу

В Астрахани задержали мошенника, представлявшегося рекрутером крупных компаний

В Астрахани задержали мошенника, обманувшего россиян на миллионы рублей. Об этом в четверг, 9 января, в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, мужчина под видом представителя компании якобы занимался рекрутингом. Он звонил соискателям серьезных вакансий, предлагал им высокооплачиваемую работу и просил перечислить некую сумму за оформление недостающих бумаг или продление действия просроченных документов.

Одним из пострадавших от его деятельности стал житель Краснодарского края, который искал работу на судах для заграничного плавания на сайте вакансий для моряков. Мошенник предложил ему помощь с оформлением и выманил 48 тысяч рублей. Силовики выявили семь эпизодов преступной деятельности мужчины. Общий ущерб составил порядка шести миллионов рублей.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после обмана школьницы на 620 тысяч рублей.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря прошлого года вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.