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12:08, 18 мая 2025Культура

SHAMAN выпустит новый трек в день последнего звонка

SHAMAN представит новую песню «Первая любовь» в день последнего звонка 24 мая
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, представит песню «Первая любовь» 24 мая. Об этом певец сообщил в Telegram-канале.

«24 мая — в день, когда в школах России прозвучит последний звонок, я представлю новую песню "Первая любовь"», — написал исполнитель. Дронов призвал школьников выкладывать в соцсетях видео под его новую композицию. Он заявил, что наиболее популярные ролики станут частью клипа, который будет выпущен в тот же день.

Ранее SHAMAN отреагировал на внесение его в санкционный список на территории Украины. Певца обрадовала новость о том, что президент Владимир Зеленский ввел против него санкции. «Ура!» — коротко прокомментировал Дронов.

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