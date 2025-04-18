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20:07, 18 апреля 2025Культура

SHAMAN отреагировал на санкции Украины

Певец SHAMAN обрадовался внесению в санкционные списки Украины
Андрей Шеньшаков
SHAMAN

SHAMAN. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на внесение его в санкционный список на территории Украины. Его слова передает ТАСС.

Сообщается, что певца обрадовала новость о том, что Владимир Зеленский ввел против него санкции.

«Ура!» — коротко прокомментировал Дронов.

Ранее стало известно, что певец SHAMAN попал в санкционный список Украины вместе с Куклачевым и Цискаридзе. Артист Юрий Куклачев в ответ на санкции Зеленского пригласил его на свой спектакль.

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