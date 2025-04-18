SHAMAN отреагировал на санкции Украины

Певец SHAMAN обрадовался внесению в санкционные списки Украины

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на внесение его в санкционный список на территории Украины. Его слова передает ТАСС.

Сообщается, что певца обрадовала новость о том, что Владимир Зеленский ввел против него санкции.

«Ура!» — коротко прокомментировал Дронов.

Ранее стало известно, что певец SHAMAN попал в санкционный список Украины вместе с Куклачевым и Цискаридзе. Артист Юрий Куклачев в ответ на санкции Зеленского пригласил его на свой спектакль.